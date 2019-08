Jogador do Chelsea joga Supertaça Europeia com o nome trocado e a Internet não perdoa

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:32 Facebook

O brasileiro Jorginho, médio do Chelsea, captou esta quarta-feira a atenção durante o jogo da Supertaça Europeia, frente ao Liverpool, e não foi só por ter marcado o segundo golo dos blues.

O nome da camisola do jogador estava mal escrito e, em vez de Jorginho, o médio brasileiro teve de jogar com o nome... Jorghino.

O jogador brasileiro, de 27 anos, chegou ao clube inglês na época passada e já disputou um total de 44 jogos com a camisola do Chelsea. Os adeptos rapidamente se aperceberam do erro e, claro está, não perdoaram na internet.