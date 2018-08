Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:45 Facebook

O central do Génova viajava com a família e passou na ponte Morandi pouco antes do colapso. Nas redes sociais, Domenico não escondeu a revolta pela tragédia.

Domenico Criscito publicou um vídeo, filmado pelo passageiro, no momento em que passava a ponte antes do colapso. No mesmo vídeo, uma criança pergunta as horas, ao que o jogador responde "11.40 minutos". Dez minutos depois, a ponte Morandi colapsou, causando, até agora, 35 mortos.

Juntamente com o vídeo, o central do Génova deixou uma mensagem na qual presta solidariedade a todas as famílias das vítimas e considerou o sucedido uma "miséria".

"Escrevo para todos aqueles que me estão a escrever preocupados comigo e com a minha família... Estamos todos bem, ainda que tenhamos atravessado aquela ponte exatamente dez minutos antes do colapso. Estou solidário com todas as famílias das vítimas. Não é possível que uma ponte de uma autoestrada possa cair assim. Não é possível! Temos de fazer alguma coisa por este país! As pessoas escapam destas coisas... Precisamos de segurança, precisamos que alguém faça algo. Isto é uma miséria!".