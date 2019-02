"Dava-lhe só um pisão e não havia mais João Félix". Jorge Andrade explica polémica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:02 Facebook

Jorge Andrade, antigo internacional português e atual comentador desportivo, causou polémica no domingo devido a declarações sobre João Félix após a vitória (4-2) do Benfica frente ao Sporting.

"Eu, se ainda jogasse, dava só um pisão no João Félix e não havia mais João Félix durante o jogo. E aí tinham que recorrer a outro estilo de jogo", disse Jorge Andrade na RTP3, levando a uma reação do Benfica, considerando as declarações "lamentáveis".

"Jorge Andrade, ex-jogador do Estrela da Amadora, do F. C. Porto, do Deportivo da Corunha e da Juventus (e que, infelizmente, terminou a sua carreira demasiado cedo em virtude de graves lesões sofridas), fez um comentário na RTP3, onde colabora há vários anos, que merece o mais veemente repúdio. (...) Uma declaração lamentável e que merece ser melhor explicada pela Direção de Informação da RTP", pode ler-se na newsletter do clube encarnado.

O ex-internacional português já reagiu nas redes sociais, garantindo não ter apelado a nenhuma agressão.

"Eu disse isto no contexto de que quando jogava fazia-me respeitar... aos que jogavam . Longe de mim estar a dar tácticas aos adversários do Benfica para que agridam qualquer jogador. Daí peço desculpa se ficou essa ideia no ar", pode ler-se.