Jorge Jesus em Lisboa com bilhete de regresso à Arábia Saudita

O acordo ainda não está concluído, mas Jorge Jesus chega esta tarde a Lisboa com a forte possibilidade de voltar para a Arábia Saudita.

O treinador português avalia e negoceia a possibilidade de dirigir o projeto da maior academia de futebol saudita. Jorge Jesus foi mesmo fotografado ao lado de Turki Al Asheikh, diretor geral do entretenimento na Arábia Saudita, que detém a pasta do desporto no país, no momento da formalização do convite.

Jorge Jesus rescindiu, na quinta-feira, o contrato com o Al Hilal, clube da Arábia Saudita que prescindiu dos serviços do treinador português no final do mês de janeiro.

Em janeiro, o Al Hilal propôs a renovação de contrato ao treinador até 2021, mas Jesus rejeitou a proposta o que acabou por consumar o seu despedimento. O português tem voo de regresso esta tarde a Lisboa, mas o mais provável é voltar em breve à Arábia Saudita.