Jorge Jesus enfrenta fúria dos adeptos do Flamengo

O treinador português Jorge Jesus, que orienta os brasileiros do Flamengo, viveu momentos de tensão na chegada da equipa ao aeroporto, antes do encontro com o Corinthians, agendado para as 20 horas deste domingo.

Os adeptos do Mengão ainda não esqueceram a eliminação da Copa do Brasil e confrontaram os jogadores na saída do autocarro. Jorge Jesus acabou por dar a cara e tentou acalmar os ânimos.

Uma das queixas dos apoiantes passa pela decisão de Jorge Jesus ter escolhido Diego para capitão. O ex- F. C. Porto também se mostrou insatisfeito com o sucedido no Aeroporto Internacional Tom Jobim.