Jorge Jesus sobre Gelson: "Vai para a bancada, para ao pé do Rúben Semedo"

No final da vitória (1-0) frente ao Moreirense em Alvalade, Jorge Jesus deixou críticas aos adeptos do Sporting e à arbitragem.

Os adeptos não souberam ajudar a equipa

"Mais uma vez, uma vitória difícil. É muito fácil expulsar os jogadores do Sporting. Os adeptos não souberam ajudar a equipa, começaram a assobiar quando estávamos com dez e a precisar de ajuda. Jogar com 11 é uma coisa, com dez é outra. Metade da equipa doente, mas os meus jogadores mostraram que são dignos de vestir esta camisola. Estamos nas frentes todas. O Sporting estava habituado... Queremos disputar todas as decisões", começou por analisar o técnico leonino, antes de explicar as ausências de habituais titulares.

"Hoje foi Ristovski, Piccini, Fábio Coentrão, Palhinha, William, todos com ataque gripal, mais Doumbia que jogou com febre, mas tinha de ir a jogo. Os meus jogadores foram espetaculares e os nossos adeptos bateram palmas depois de estarem a ganhar 1-0".

Quando questionado sobre a expulsão de Gelson Martins, que viu o segundo cartão amarelo depois de, durante os festejos, tirar a camisola para mostrar uma mensagem de apoio a Rúben Semedo, que está em prisão preventiva.

"O que hei de dizer? Emocionou-se, tem no coração o Rúben Semedo, ofereceu-lhe o golo e na sexta-feira vai para a bancada, para ao pé do Rúben Semedo", concluiu.