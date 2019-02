Keizer aborda saída de Nani e "casos" Jovane e Miguel Luís

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:11 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Braga, Keizer abordou a alegada saída de Nani do Sporting e explicou os "casos" Jovane e Miguel Luís.

"Acho que toda a gente sabe que o mercado de inverno fechou no último dia de janeiro, mas não em todo o lado. O Fredy fez muito pelo Sporting, é um grande profissional e se calhar vai poder jogar mais lá. Do Nani não posso falar neste momento, mas esteve cá esta manhã", começou por dizer o técnico holandês, deixando elogios ao Braga.

"Já jogámos um jogo contra eles, são muito organizados defensivamente, atacam bem e têm jogadores com qualidade, por isso acho que será um bom jogo. Se será diferente do jogo para a Taça da Liga? Também temos o fator casa, temos de dar algo extra por causa disso e tentar fazer um bom jogo", disse, abordando os casos de Miguel Luís e Jovane, que não foram convocados para o encontro de domingo, tal como Nani.

"No que toca a jogadores jovens com talento como o Jovane e o Miguel Luís, às vezes jogam, outras vezes só treinam. Não podem jogar sempre neste momento, têm concorrência dentro do plantel, nomeadamente do Bruno Fernandes. Acho que é uma concorrência saudável, é boa para eles. Eventualmente vão jogar mais", adiantou Keizer, não tendo qualquer justificação para o momento menos bom dos leões.

"É difícil explicar. Sabemos que há imensa qualidade, só temos de mostrar. Às vezes corre bem no início, mas depois... Temos que dar tudo em campo amanhã"