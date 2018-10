Leicester confirma morte do dono do clube na queda do helicóptero

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:09 Facebook

O Leciester emitiu, este domingo, um comunicado no qual confirma a morte de Vichai Srivaddhanaprabha, dono do clube inglês, no acidente de helicóptero de sábado à noite. Tinha 60 anos.

O dono do clube inglês deixou o recinto no aparelho, como era habitual mas, pouco depois, o helicópetro despenhou-se e incendiou-se de imediato.