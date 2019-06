Lopetegui é o novo treinador do Sevilha

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 10:30, atualizado às 12:39 Facebook

Julen Lopetegui foi esta terça-feira oficializado no Sevilha. O treinador assinou um contrato válido por três épocas e regressa ao ativo após ter deixado o Real Madrid.

Lopetegui está de regresso. O ex-treinador do F. C. Porto e Real Madrid, que estava sem clube desde outubro, foi esta terça-feira oficializado no Sevilha, tendo assinado um contrato válido por três temporadas.

O espanhol de 52 anos começou a carreira no Raylo Vallecano, passou pela equipa B do Real Madrid e fez um vasto percurso nas seleções jovens de Espanha. Chegou ao F. C. Porto em 2014/15, onde esteve até janeiro de 2016. Em julho do mesmo ano, tornou-se selecionador da La Roja, de onde saiu de forma polémica perto do Mundial da Rússia, por ter um acordo com o Real Madrid. Os merengues foram, aliás, o último clube orientado pelo espanhol, ainda que apenas durante alguns meses.

No palmarés, Julen Lopetegui conta com um Europeu sub-21 e dois Europeus sub-19.