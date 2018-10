Lopetegui terá sido despedido e Real Madrid já escolheu o sucessor

Sofia Esteves Teixeira com Lusa Ontem às 23:16 Facebook

Segundo a imprensa espanhola, Lopetegui foi despedido após a derrota (5-1) frente ao Barcelona e despediu-se dos jogadores no balneário. Antonio Conte deverá ser o sucessor.

O futuro de Julen Lopetegui no comando do Real Madrid será analisado na segunda-feira em reunião da direção com o presidente Florentino Pérez, informou a agência EFE, citando fontes do clube.

De acordo com a agência de notícias espanhola, o antigo selecionador de Espanha e atual treinador dos 'merengues' mantém-se para já no cargo, após a goleada hoje sofrida em Camp Nou (5-1), até que a direção analise a situação na segunda-feira e tome uma decisão.

Julen Lopetegui, que já é um dos cinco piores treinadores estreantes pelo Real Madrid no campeonato e o primeiro com piores resultados dos últimos 50 anos, viu hoje a equipa tricampeã europeia ser goleada em casa do rival Barcelona.

Já a imprensa espanhola avançou com o fim da linha do espanhol no Real. Lopetegui despediu-se dos jogadores e agradeceu ao plantel por todo o trabalho desenvolvido nos últimos quatro meses. Quem o garante é o espanhol "Marca", que vai, até, mais longe e avança com um sucessor: Antonio Conte.