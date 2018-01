Expulsão frente ao Benfica vale 15 dias de castigo a Luís Gonçalves

Ontem às 22:35 Facebook

O diretor desportivo do F. C. Porto, Luís Gonçalves, foi suspenso por 15 dias, depois de ter sido expulso após o final o encontro entre os dragões e o Benfica, da 13.ª jornada da I Liga.

De acordo com comunicado do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o responsável dos dragões ainda terá de pagar uma multa de 957 euros, além da suspensão de 15 dias.

De acordo com o relatório do árbitro Luís Miguel, no final do encontro, disputado a 1 de dezembro de 2017 e que terminou com uma igualdade a zero, Luís Gonçalves foi expulso por, "junto à porta do balneário da equipa de arbitragem proferir palavras ofensivas e injuriosas, dizendo: 'Isto é um roubo, é uma vergonha'".