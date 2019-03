Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:33 Facebook

O Sporting oficializou, esta segunda-feira, a contratação do português Luís Neto. O central português, de 30 anos, assinou um contrato válido por três épocas.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Luís Neto para a celebração de um contrato de trabalho válido para as próximas três épocas desportivas, com início em Julho de 2019", pode ler-se num comunicado dos leões.