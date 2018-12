Manchester United goleia fora no primeiro jogo sem Mourinho

Ontem às 19:36 Facebook

O Manchester United goleou o Cardiff por 5-1, este sábado, no primeiro jogo sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer, o sucessor de José Mourinho no banco dos "red devils".

O triunfo dos visitantes, que na semana passada perderam por 3-1 com o líder Liverpool, começou a ser construído aos três minutos com um golo de Rashford, e foi ampliado aos 29, por intermédio de Ander Herrera.

Ainda antes do intervalo, aos 38 minutos, Camarasa converteu uma grande penalidade, reduzindo a desvantagem dos visitados, mas, aos 41, Martial ampliou a vantagem dos visitantes.

Um "bis" de Jesse Lingard aos 57 minutos, de penálti, e aos 90, estabeleceu o resultado final, num jogo em que Diogo Dalot não saiu do banco.

O triunfo mantém a equipa na sexta posição da liga inglesa, a 19 pontos do líder, o Liverpool.

A equipa de Old Trafford anunciou na terça-feira a saída do português José Mourinho, e anunciou no dia seguinte que o antigo avançado norueguês Ole Gunnar Solskjaer seria o treinador interino até final da época.