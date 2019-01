"Marca" garante que Militão é alvo prioritário do Real Madrid

Hoje às 00:02 Facebook

A manchete do conceituado diário desportivo espanhol "Marca" desta quarta-feira afirma que os "merengues" pretendem contratar o central do F. C. Porto já neste mês de janeiro e lembram que a chegada de Pepe ao Estádio do Dragão pode facilitar um eventual negócio.

"Objetivo central: Militão". É assim que o jornal "Marca" destaca o interesse do Real Madrid em Éder Militão, central brasileiro que o F. C. Porto contratou no início desta temporada ao São Paulo.

O defesa, de apenas 20 anos, pegou de estaca na equipa de Sérgio Conceição e já fez 22 jogos pelo F. C. Porto (dois golos) e assinou grandes exibições, que despertaram o interesse de alguns dos "tubarões" do futebol europeu.

"O brasileiro é o grande objetivo para reforçar a defesa" garante a "Marca", que escreve, ainda, que a cláusula de rescisão de Éder Militão é, neste momento, de 42 milhões de euros, ascendendo no próximo verão para os 50 milhões de euros.

O jornal espanhol entende que a contratação de Pepe pode levar a SAD do F. C. Porto a negociar Militão, muito embora o presidente dos dragões, Pinto da Costa, já tenha garantido que não pretende deixar sair nenhum jogador do plantel neste mercado de inverno.