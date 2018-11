Marcel Keizer a caminho do Sporting

JN Hoje às 15:22 Facebook

O Sporting já assegurou os serviços de Marcel Keizer. De acordo com a imprensa dos Emirados Árabes Unidos, os leões pagaram a cláusula de rescisão ao Al-Jazira e o treinador holandês já terá assinado contrato.

O clube de Abu Dhabi recusou negociar com a SAD verde e branca, só abrindo mão do técnico pelos valores previstos no vínculo laboral. Neste caso, à volta de 550 mil euros. Foi essa a verba que saiu de Alvalade rumo ao Médio Oriente para que fosse desbloqueado o impasse e o sucessor de José Peseiro pudesse rumar a Alvalade.

Está previsto que Keizer inicie funções em Alcochete na próxima semana, mas o treinador até poderá começar a preparar o arranque dos trabalhos com alguma antecedência, caso se confirme a sua saída do Al-Jazira, noticiada pela imprensa local, e o contrato com os leões - até 2020 com mais dois anos de opção, salvo se tiver existido alguma alteração negocial.