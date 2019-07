Marcelo Rebelo de Sousa conversa com Fernando Santos na estreia do Canal 11

Hoje às 17:05 Facebook

O selecionador nacional Fernando Santos vai estar, esta quinta-feira, à conversa com o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, em direto, a partir do Palácio de Belém, na estreia do Canal 11, novo projeto televisivo da Federação Portuguesa de Futebol, que arranca nas plataformas por cabo.

O encontro está marcado para o final do dia, em horário a anunciar, e será moderado pelo diretor do canal, Nuno Santos. A conquista do título Europeu por Portugal, em 2016, será o primeiro tema abordado na conversa, mas muitos outros serão comentados pelos dois protagonistas.

O presidente da República sempre acompanhou e apoiou a Seleção Nacional nos momentos mais importantes, como o vivido em Paris, no Estádio de França, a 10 de julho de 2016, e, mais recentemente, no Porto, no Estádio do Dragão, a 9 de junho, quando Portugal ergueu o troféu da Liga das Nações, pelo que terá uma perspetiva interessante para adicionar à conversa com o selecionador nacional.