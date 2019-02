Marega fez tratamento à lesão no Dubai e na China

JN Ontem às 23:17 Facebook

Baixa nas opções de Sérgio Conceição, Marega viajou até à China e ao Dubai para tratar a rotura muscular que sofreu no encontro frente ao Vitória de Guimarães.

O maliano dos dragões, por recomendação de Nélson Puga, líder do departamento médico do F.C. Porto, viajou até à China e ao Dubai para ser tratado pelo fisioterapeuta do Shanghai SIPG, equipa orientada por Vítor Pereira.

No início de fevereiro, Marega sofreu uma rotura muscular e tem um tempo previsto de recuperação de dois meses que pode ser agora encurtado com este tratamento inovador.