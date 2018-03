Hoje às 00:08 Facebook

Twitter

O jogo desta sexta-feira à noite, entre F. C. Porto e Sporting, provocou duas baixas, por lesão, nas duas equipas.

No F. C. Porto, Marega agarrou-se a à coxa direita e teve de sair de maca, aos 80 minutos, com uma rotura muscular que o afasta da competição, provavelmente, por um mês. No Sporting, Doumbia foi rendido com queixas no pé direito.