Marta Paço é a primeira campeã da Europa de surf adaptado

A surfista portuguesa Marta Jordão Paço, de 14 anos, conquistou, este sábado, a medalha de ouro na classe ASVI Ladies na primeira edição do Europeu de surf adaptado, que decorreu na praia do Cabedelo, em Viana do Castelo. O primeiro ministro António Costa já parabenizou a surfista vianense.

A jovem surfista vianense, que em dezembro do ano passado conquistou a medalha de bronze no Mundial de surf adaptado, em La Jola, Estados Unidos da América, voltou a brilhar, mas desta vez numas "ondas" que bem conhece.

O presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, João Aranha, disse, à agência lusa,que o 1º European Adaptive Surfing Championship foi um "sucesso", destacando a organização "exemplar" do Surf Clube de Viana (SCV), e da "Câmara de Viana do Castelo que apoiou o evento desde o primeiro minuto".

Também o primeiro ministro, António Costa, deixou uma mensagem a parabenizar a surfista vianense. "Parabéns à Marta Paço, a jovem atleta do Surf Clube de Viana, que hoje em Viana do Castelo conquistou o título de Campeã da Europa de sURF Adaptado. Parabéns também a toda a organização do Eurosurf Adaptive 2019 pela realização deste evento em Portugal.

Além de Marta Paço, outros portugueses obteram execelentes resultados nesta prova. Camilo Abdula conquistou o segundo lugar na classe AS1, Nuno Maltêz, na categoria AS4, foi quarto da geral e Nuno Vitorino sagrou-se campeão europeu na categoria AS 5 Assist.

O primeiro campeonato europeu de surf adaptado começou no dia 21 com a presença de seis seleções nacionais, entre Portugal, Espanha, Itália, França, Reino Unido e Alemanha.