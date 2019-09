Messi considerado o melhor jogador do mundo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:58 Facebook

Messi levou a melhor sobre Cristiano Ronaldo e Van Dijk e, esta segunda-feira, venceu o prémio "The Best" em Milão. O argentino foi considerado o melhor jogador do ano pela sexta vez na carreira.

Está feito o desempate. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo haviam sido considerados cinco vezes o melhor jogador do mundo e, esta segunda-feira, o argentino ficou em vantagem. O jogador do Barcelona bateu o craque português e o holandês Van Dijk, considerado o jogador do ano pela UEFA, e juntou o primeiro "The Best" às cinco Bolas de Ouro (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015), prémio FIFA antes atribuído em conjunto com a france football.

Sem Cristiano Ronaldo na plateia, a par com problemas musculares, o astro argentino conseguiu um feito inédito - nunca um jogador havia conseguido ser o melhor do mundo seis vezes - e agradeceu à família e aos companheiros de equipa do Barcelona.

"Quero agradecer a todos os que decidiram que eu deveria ganhar este prémio. Mas continuo a dizer que o prémio indiviudal é secundário, primeiro está o coletivo. É uma noite especial para mim. É a primeira vez que tenho a minha mulher e os meus filhos, é muito especial. Para mim é algo único. Muito obrigado a todos", disse no Teatro Scala, em Milão.

Em 2018/19, Lionel Messi foi campeão espanhol, venceu a Supertaça, foi o melhor marcador da liga espanhola e ficou em terceiro lugar da Copa América pela seleção argentina. O holandês Van Dijk, do Liverpool, tido como favorito à conquista do prémio depois de ter sido considerado o jogador do ano pela UEFA, conquistou a Liga dos Campeões, foi considerado o melhor jogador em Inglaterra e ainda chegou à final da Liga das Nações. Já Cristiano Ronaldo ganhou a liga italiana e a Supertaça com a Juventus, além de ter conquistado a primeira edição da Liga das Nações por Portugal.