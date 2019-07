Mónaco estraga antestreia do Dragão

Hoje às 21:04 Facebook

O F. C. Porto saiu derrotado no jogo de apresentação da equipa aos sócios, este sábado, frente ao Mónaco de Leonardo Jardim.

No Estádio do Dragão, praticamente lotado, o Mónaco, da liga francesa, venceu com um golo do atacante internacional português Gelson Martins.

O F. C. Porto teve diversas oportunidades para marcar, incluindo, já na segunda parte, uma grande penalidade, desperdiçada por Alex Telles.

Antes do jogo, realizou-se a cerimónia de apresentação, com milhares de adeptos nas bancadas vestidos a rigor, num mar azul e branco unido no apoio ao plantel 2019/2020.