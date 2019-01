Morreu a "lenda" portuguesa do BTT Marco Fidalgo

AC Hoje às 15:28, atualizado às 15:29 Facebook

Marco Fidalgo, um dos mais populares praticantes de ciclismo de montanha, morreu vítima de um acidente de moto. Natural de Porto de Mós, era considerado por muitos uma lenda.

A morte de Marco Fidalgo foi anunciada pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC). O atleta profissional das bicicletas morreu na terça-feira, vítima de um acidente de moto.

Fidalgo saiu para dar uma volta de mota no bosque das Gândaras, na serra da Lousã, na terça-feira. Estranhando a demora no regresso, a família alertou as autoridades, que iniciaram buscas. Acabariam por encontrar o atleta já sem vida.

A GNR está a investigar as circunstâncias do acidente.

"Natural de Porto de Mós, Marco Fidalgo perdeu a vida a 15 dias de completar 39 anos", escreve a FPC, referindo-se a Marco Fidalgo como "um dos mais populares praticantes de DHI e enduro BTT".

Segundo a FPC, Marco Fidalgo começou por praticar XCO (cross-country, uma modalidade de BTT), em 1994, "antes de se apaixonar pela adrenalina" Down Hill (DHI), "afirmando-se como um dos mais carismáticos praticantes portugueses desta disciplina".

Profissional desde 2000, Marco Fidalgo "também deu cartas no enduro BTT" nos últimos anos, escreve a FPC, numa nota em que "lamenta o falecimento de Marco Fidalgo, enviando as mais sentidas condolências aos familiares e amigos".