Morreu Esquerdinha, antigo jogador do F. C. Porto

Marcelo Januário da Silva, conhecido como Esquerdinha, morreu, aos 46 anos, em João Pessoa, no Brasil.

A notícia foi confirmada esta quinta-feira pelo F. C. Porto, clube onde jogou entre 1998 e 2001. Durante a sua passagem pelos "dragões", conquistou o pentacampeonato da época 1998/1999, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

Com a camisola do F. C. Porto, onde jogou como lateral esquerdo, o futebolista brasileiro disputou 87 jogos, nos quais apontou nove golos.

Esquerdinha transferiu-se dos "dragões" para os espanhóis do Saragoça, tendo em 2003 passado pela Académia, antes de rumar ao Goiás, do Brasil.

Segundo a imprensa brasileira, Esquerdinha terá sofrido um enfarte na noite de quarta-feira.