Morreu Fernando Peres, antiga glória do Sporting

Fernando Peres, antigo jogador do Sporting, morreu, este domingo, aos 77 anos, no Hospital Egas Moniz, em Lisboa, onde estava internado.

A notícia foi partilhada nas redes sociais pelos filhos do antigo jogador.

Formado no Belenenses, foi em Alvalade que viveu as grandes vitórias da carreira de futebolista, tendo conquistado dois campeonatos (1965/66 e 1969/70), uma Taça de Honra (1965/66) e uma Taça de Portugal (1970/71). Rgistou ainda passagens pela Académica, pelo F. C. Porto e Vasco da Gama, onde foi campeão brasileiro, em 1974.