Morreu Frederico, antigo internacional bicampeão pelo Benfica

Frederico Rosa, central que foi internacional e passou por Benfica - onde foi bicampeão - e Boavista faleceu este domingo. Tinha 61 anos.

Frederico jogou quatro épocas no Benfica, onde se tornou capitão de equipa, antes de iniciar as oito épocas no Boavista. Em 1986, foi um dos escolhidos por José Torres para representar Portugal no Mundial.

Formado na CUF e no Barreirense, o antigo jogador participou em 67 jogos de águia ao peito e em 200 jogos ao serviço dos axadrezados, onde marcou nove golos. Frederico Rosa ainda passou pelo Vitória de Guimarães, Estrela da Amadora e Leixões, onde acabou a carreira.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, deixou uma mensagem de condolências.

"Em meu nome pessoal e de todos os Benfiquistas apresento as mais sentidas condolências à família de Frederico. Foi com profunda tristeza que tomámos conhecimento do seu falecimento, e para sempre ficará na memória de todos as qualidades de um defesa-central internacional de enorme qualidade", pode ler-se no site das águias.