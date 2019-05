Nacional confirma saída de Costinha

JN Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Costinha já tinha revelado que abandonava o comando técnico do Nacional se o clube madeirense não conseguisse garantir a permanência no escalão principal. Confirmada a despromoção à LigaPro, o clube anunciou a saída do treinador.

Costinha já tinha revelado que abandonava o comando técnico do Nacional se o clube madeirense não conseguisse garantir a permanência no escalão principal. Confirmada a despromoção à LigaPro, o clube anunciou a saída do treinador.

De acordo com os insulares, a rescisão do contrato acontece por "comum acordo entre as partes", pelo que está finalizada a passagem do antigo internacional português pelo Nacional, clube que em 2017/2018 levou à conquista da LigaPro e consequente promoção ao convívio dos grandes.

O Nacional foi o quarto clube que Costinha, de 44 anos, orientou desde que iniciou a carreira de treinador, depois de Beira-Mar, Paços de Ferreira e Académica. Pelos madeirenses, realizou um total de 81 jogos, conseguindo 29 vitórias, 22 empates e 30 derrotas.

Comunicado do Nacional:

"O CD Nacional, Futebol SAD informa que, por comum acordo entre as partes, o técnico Francisco Costa cessa funções como treinador da equipa sénior de futebol do clube no final da presente temporada desportiva.

O CD Nacional, Futebol SAD agradece ao técnico Costinha todo o empenho, dedicação e competência postos ao serviço do clube, contribuindo de forma decisiva para a conquista do título de Campeão Nacional da Liga Ledman Pro na época 2017/18, desejando-lhe os maiores sucessos na sua vida pessoal e profissional."