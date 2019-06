Nadal quebra sequência de Federer e garante 12.º final em Paris

JN Hoje às 16:52 Facebook

Rafael Nadal vai defrontar, na final, o vencedor do embate entre o sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, e o austríaco Dominic Thiem, quarto do circuito.

O tenista espanhol Rafael Nadal, campeão em título e segundo cabeça de série de Roland Garros, qualificou-se nesta sexta-feira, pela 12.ª vez, para a final do segundo torneio do Grand Slam, ao vencer o suíço Roger Federer.

Era para ser um jogo espetacular, mas a meteorologia não ajudou. No reencontro de "Fedal" (Federer vs Nadal), os dois tenistas tiveram de enfrentar um intenso vento, o que originou mais erros do que o habitual.

Nadal, segundo da hierarquia mundial, impôs-se ao terceiro do ranking, por 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas e 25 minutos, para chegar à final do torneio de terra batida parisiense.

Com esta vitória, Nadal interrompeu uma série de cinco vitórias do suíço - todas em piso duro - que vinha desde 2015. No placard de confrontos diretos, Nadal lidera por 24 a 15.