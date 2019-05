Portugueses celebram campeão em Newark

Ontem às 23:05 Facebook

A mais de 4 mil quilómetros de Portugal, os benfiquistas de Newark, nos Estados Unidos, celebraram a vitória sobre o Santa Clara e a consequente conquista do campeonato português.

Mais de 400 adeptos encarnados viram o jogo pela TV na sede do Sport Newak e Benfica e outros milhares em dezenas de clubes e associações, restaurantes e bares de New Jersey.

A seguir ao jogo, na principal artéria de Newark, a Ferry Street, centenas de adeptos comemoraram sob o olhar paciente da polícia. Um mar de gente vestida de vermelho exibiu alegria e emoção com vivas ao Benfica, exibindo as bandeiras, camisolas e até pirotecnia. O fumo avermelhado invadiu a rua, surpreendendo os locais que não se cansavam de perguntar o que se celebrava.

Dizia um adepto benfiquista a um norte americano, curioso com o que passava: "O Benfica são os Yankees de Portugal" e agitava freneticamente uma bandeira. "Esta rua é dos portugueses, é o Marquês de Portugal", dizia o adepto conhecido por Magnussen todo equipado e com as lágrimas nos olhos.

Um sábado a celebrar um campeonato à distância, com emoção e amor pelo Benfica.

