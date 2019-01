Ninguém na Europa faz melhor que o F. C. Porto

Arnaldo martins Hoje às 01:06, atualizado às 11:23 Facebook

F. C. Porto soma 17 vitórias seguidas, a maior sequência esta época no futebol europeu. Arsenal ocupa o segundo lugar, com 11 triunfos consecutivos.

O ciclo de vitórias do F. C. Porto não tem paralelo na Europa. A última derrota aconteceu na Luz, em outubro, e a partir daí a equipa embalou para uma maré vitoriosa, que já vai em 17 triunfos seguidos.

Uma proeza que permitiu quebrar o recorde interno de 15 vitórias, que pertencia à equipa de 1984/85, treinada por Artur Jorge. A série teve início na Taça de Portugal numa goleada (6-0) ao Vila Real e conheceu, para já, o último capítulo na Vila das Aves (0-1).

No plano internacional, ninguém chega perto dos dragões. O melhor que se encontra é a marcha do Arsenal, que, entre agosto e outubro, obteve 11 triunfos consecutivos. A Juventus, de Cristiano Ronaldo, atingiu a dezena. O top 5 fecha com Liverpool e Manchester City, ambos com oito.

Depois de amanhã, frente ao Nacional, caso vençam, os dragões igualam a melhor sequência nacional, que pertence ao Benfica de Jorge Jesus (2010/11), com 18 triunfos seguidos.

O recorde internacional é do New Saints, do País de Gales, com 27 vitórias, que supera as 26 do Ajax, de Johan Cruijff (1971/72).