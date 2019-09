Onze do Benfica com três novidades para o jogo com o Leipzig

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:59 Facebook

O Benfica defronta, esta terça-feira, o Leipzig no Estádio da Luz na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Jota, Cervi e Tavares são as novidades no onze dos encarnados.

Para este encontro, Bruno Lage, que não estará no banco devido a castigo, não poderá contar com os lesionados Conti, Florentino, Gedson, Gabriel, Chiquinho e Carlos Vinicius. Do lado da equipa alemã, Wolf, Adams e Kampt são as baixas.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Fejsa, Taarabt e Cervi; Jota e Raúl de Tomás.

Onze do Leipzig: Gulacsi; Orban, Konaté e Mukiele; Demme, Sabitzer, Laimer, Forsberg e Halstenberg, Poulsen e Timo Werner.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo do grego Tasos Sidiropoulos. O italiano Massimiliano Irrati será o VAR.