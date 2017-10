Sporting pretende doar receita do jogo em Oleiros aos bombeiros locais

Hoje às 18:40 Facebook

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, assegurou, esta quinta-feira, que os leões vão disputar a terceira eliminatória da Taça de Portugal no sintético do Oleiros, a 12 de outubro, caso o recinto seja autorizado.

"Não escondemos que o jogar num relvado sintético não é a opção que gostaríamos, mas estando a Câmara Municipal a fazer um esforço tão grande para poder receber a nossa equipa no seu estádio, caso este venha a ser homologado pela FPF, o Sporting estará em Oleiros com o máximo de responsabilidade desportiva e com o máximo de orgulho em poder aproveitar esta oportunidade para também homenagear o povo português", escreveu Bruno de Carvalho, no Facebook.

O presidente do Sporting adiantou, ainda, que as receitas do jogo vão ser doadas aos bombeiros locais, estando ainda prevista uma visita à Câmara Municipal e à corporação de bombeiros, prometendo, a cada uma, duas camisolas autografadas pelo plantel leonino, com o intuito de uma delas ser leiloada e com o valor angariado a reverter para as instituições.

"O Sporting encara este jogo com a responsabilidade desportiva de uma eliminatória da Taça de Portugal, cuja conquista é um dos objetivos da época, mas também como uma homenagem a todas as populações devastadas pelos incêndios, a todos aqueles que infelizmente faleceram e aos nossos bravos bombeiros", justificou.

O Oleiros, nono classificado da Série C do Campeonato de Portugal, vai defrontar o Sporting, na terceira ronda da Taça, depois de ter vencido o Sousense, por 3-0, na segunda eliminatória, e o Alcanenense, por 5-4 no desempate nas grandes penalidades.