Oficial: Eduardo é leão por cinco temporadas

Nuno Barbosa Hoje às 10:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de Luciano Vietto, Luís Neto, Valentin Rosier e Rafael Camacho, o Sporting oficializou Eduardo como reforço, esta terça-feira. O médio defensivo, de 24 anos, chega do Belenenses SAD e assinou um contrato válido por cinco temporadas.

"Realizei um sonho, estou num grande clube da Europa. Agora vou atrás dos meus sonhos, quero ganhar títulos com esta camisola e, se Deus quiser, começamos já com alguns esta temporada", afirmou Eduardo aos meios de comunicação leoninos, já com a camisola verde e branca vestida. "Estou preparado para o que o mister Marcel Keizer quiser que eu faça", acrescentou.

O médio brasileiro tem 24 anos e, na temporada passada, a primeira e única no futebol europeu, realizou 29 jogos pelo Belenenses SAD, tendo apontado dois golos. Ainda no país natal, representou Guarani, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional de Porto Alegre e Atlético Paranaense. Agora, iniciará a primeira aventura num dos grandes do futebol português e já deixou uma promessa.

"Esta atmosfera é fantástica. Já joguei aqui [em Alvalade] como adversário, mas agora quero sentir o calor dos adeptos a favor. Sou um jogador que se vai entregar ao máximo dentro de campo, em busca da vitória. Espero dar muitas alegrias a todos", assegurou.