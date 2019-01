Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:10 Facebook

O F. C. Porto venceu (2-1) esta terça-feira o Leixões, no Estádio do Mar, e está nas meias-finais da Taça de Portugal. Herrera e Zé Paulo marcaram os golos no tempo regulamentar e Hernâni, no prolongamento, resolveu o encontro. Os dragões vão, agora, defrontar o Braga nas meias-finais.

Veja o golo e os casos do encontro: