Osorio estreia-se pelo F. C. Porto frente ao Belenenses

Hoje às 19:09 Facebook

Twitter

A inclusão de Yordan Osorio, que ainda não fez qualquer minuto com a camisola do F. C. Porto, no onze que, nesta noite (20 horas), defronta o Belenenses, é a principal novidade nas opções de Sérgio Conceição.

O central venezuelano, contratado ao Tondela na janela de mercado de inverno, ainda não tinha feito qualquer minuto pelos dragões, mas foi o escolhido para render o castigado Marcano.

Alex Telles, que não jogava desde a segunda parte do desafio frente ao Estoril (21 de fevereiro), devido a uma entorse no joelho, é a outra novidade.

Herrera e Brahimi, dois jogadores que foram dispensados das seleções (México e Argélia, respetivamente), a 23 de março, recuperaram e vão defrontar a formação do Restelo.

Eis o onze dos azuis e brancos: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Osorio, Alex Telles; Ricardo Pereira, Herrera, Sérgio Oliveira, Brahimi; Aboubakar, Soares.

Já o Belenenses alinhará com: André Moreira; Diogo Viana, Gonçalo Silva, Sasso, Florent; Bakic, Yebda, Persson, Nathan; Licá, Fredy.