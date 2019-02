Padres portugueses campões da Europa de Futsal

Emília Monteiro Hoje às 20:49 Facebook

A seleção portuguesa do clero sagrou-se, esta quinta-feira, campeã da Europa de Futsal. Contra a Bósnia, num jogo realizado em Montenegro, os padres portugueses conseguiram a vitória com um "hat.trick" do padre André Meireles.

Esta é a quarta vez que os sacerdotes nacionais obtiveram o titulo de campeões europeus. O capitão da seleção portuguesa, padre Marco Gil, é conhecido entre os padres-futebolistas como o "Cristiano Ronaldo" da seleção da Igreja.

Esta foi a 12ª edição do Campeonato da Europa de Futsal para padres. Participaram 12 equipas de outros tantos países. O grupo português incluiu as seleções de Itália, do Cazaquistão e da Hungria.

O "tri" no Campeonato da Europa foi conquistado em 2017, na Croácia, após uma vitória por 3-0 na final contra a Bósnia-Herzegovina, um resultado que se repetiu hoje.

O selecionador nacional é o padre Manuel Fernando, da Paróquia de Alfena na Diocese do Porto.