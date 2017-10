Paulo Gonçalves acusado de querer "partir a cara" a Coroado

Ontem às 23:35 Facebook

O diretor de Comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, revelou, esta terça-feira, novos alegados e-mails entre dirigentes do Benfica, acusando o assessor jurídico das águias, Paulo Gonçalves, de ter escrito a Rui Gomes da Silva a dizer que se devia partir a cara ao ex-árbitro Jorge Coroado.

"No dia 25 março de 2014, o sr Viriato Viseu - mais um nome inventado de alguém que é de Viseu, com um escritório de advogados - envia um e-mail para Rui Gomes da Silva [ex-vice-presidente do Benfica e atual comentador] que diz para se visionar um vídeo de Jorge Coroado, onde o antigo árbitro revela que os árbitros estrangeiros eram levados por dirigentes do Benfica a casas de meninas", começou por dizer Francisco J. Marques.

"O Rui Gomes da Silva, nesse mesmo dia, encaminha o e-mail para o Paulo Gonçalves e João Gabriel [antigo diretor de Comunicação do Benfica]. Escreve ele: 'Paulo e João, o que é que podemos dizer sobre isto?' Que cartilheiro obediente era o Rui Gomes da Silva! A pedir instruções ao Paulo Gonçalves e João Gabriel", acrescentou o diretor de Comunicação do F. C. Porto, antes de revelar a resposta de Paulo Gonçalves.

"A resposta foi a seguinte: 'Eu não alimentava esta novela e partia-lhe a cara'. Ou seja, uma pessoa com responsabilidade na estrutura do Benfica, acha que se resolve o assunto partindo a cara ao Jorge Coroado", destacou Francisco J. Marques, concluindo: "O Benfica quando ouve o Coroado a contar uma coisa que não gosta, acha que se resolve partindo-lhe a cara. Ao Pedro Proença partiram...".

O responsável portista revelou, ainda, a suposta resposta de Rui Gomes da Silva a Paulo Gonçalves, em termos menos próprios: ""Por mim, era mesmo isso. Se quiserem, chamo-lhe de tudo: é um refinado filho da p...'", terá dito o comentador benfiquista, levando Francisco J. Marques a concluir: "Pelos vistos, esta forma de falar fez escola no Benfica, como se viu na última Assembleia Geral do Clube".

O responsável pela comunicação dos dragões denunciou, ainda, um alegado email do advogado António Pragal Colaço para Pedro Guerra com informações sobre a vida privada de Jorge Coroado, concluindo: "Vamos continuar a combater este Benfica do Luís Filipe Vieira. O Benfica está enterrado nisto até ao pescoço".

O JN contactou Paulo Gonçalves para obter uma reação, mas o dirigente encarnado afirmou não ter visto o programa "Universo Porto - Da Bancada" desta terça-feira e que não comenta as revelações anteriores, já que o caso está nos tribunais. Rui Gomes da Silva manteve-se incontactável até ao momento.