Pinto da Costa: "Acredito que o futuro está assegurado"

O presidente do F. C. Porto enalteceu esta quarta-feira a conquista do campeonato nacional da equipa de sub-19, admitindo que há jogadores que poderão "ser aproveitados" no futuro.

No final do encontro entre o F. C. Porto e o Sporting de Braga, que terminou com a vitória dos dragões por 2-0 e com a conquista do campeonato nacional, Pinto da Costa garantiu que há, nesta equipa, "muita matéria prima que poderá ser aproveitada", mostrando-se confiante no futuro.

"Acredito que o futuro está assegurado. Temos excelentes jogadores. Nos sub-15 também podemos ser campeões. Estamos à distância de uma vitória. Este sucesso é fruto de muito trabalho e dedicação de muita gente", admitiu o presidente do F. C. Porto, que assistiu ao jogo acompanhado pelo treinador da equipa principal, Sérgio Conceição.

O presidente destacou ainda a boa exibição do Sporting de Braga, admitindo que esta última vitória foi valorizada pelo desempenho dos minhotos.

"Acho que foi uma grande época e isso é fruto do trabalho que tem sido desenvolvido. Foi uma vitória valorizadíssima pela exibição do Braga que jogou aqui como se pudesse ser campeão. E ainda bem que foi assim", concluiu.