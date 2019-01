Pinto da Costa apadrinha início das obras da sede do F. C. Porto

Hoje às 12:41 Facebook

Edifício situado na Avenida dos Aliados, no Porto, vai ser reconvertido num hotel. Cerimónia está agendada para segunda-feira.

Na segunda-feira, o F. C. Porto vai assinalar o arranque das obras de remodelação da antiga sede do clube azul e branco, na avenida dos Aliados, que será reconvertida num hotel.

A cerimónia está marcada para as 11.00 horas e contará com a presença de Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, de Rui Moreira, autarca do Porto, e os CEO's das empresas parceiras no projeto: Filipe Azevedo (Lucios) e Fernando Esmeraldo (ECS Capital).