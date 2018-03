Pinto da Costa e o VAR: "Nas Aves não viu um penálti do tamanho da Torre dos Clérigos"

Hoje às 23:28 Facebook

Twitter

No fim do F. C. Porto - Boavista, que os dragões venceram por 2-0, este sábado, o presidente portista surgiu na zona mista para deixar um recado ao videoárbitro do encontro, Bruno Esteves, que já tinha estado no Aves - F. C. Porto, em novembro do ano passado.

"O VAR de hoje foi o senhor Bruno Esteves que esteve atentíssimo e foi o mesmo que na Vila das Aves não viu um penálti do tamanho da Torre dos Clérigos sobre o Danilo. Talvez nesse dia estivesse com algum problema de visão e hoje julgo que terá estado bem (...) Esperamos que seja sempre assim em todos os jogos", atirou Pinto da Costa.

O dirigente portista continuou, dizendo que "houve um penálti anulado e outro talvez por marcar" e que "foi uma boa vitória".

"É sempre louvável depois daquilo a que assistimos há uma semana. Foi lamentável. Foi uma das maiores palhaçadas do futebol português. Por isso, o Boavista merece uma palavra de admiração e respeito, porque dignificou o resultado ao ter jogado futebol", concluiu o presidente dos dragões.