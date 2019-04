Pinto da Costa já reuniu com Conceição para preparar a nova época

Susana Silva Hoje às 18:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Na receção aos jogadores vencedores da Liga Jovem da UEFA e restante plantel júnior, no Estádio do Dragão, Pinto da Costa afirmou que há atletas dos sub-19 que vão poder trabalhar com a equipa A já na próxima época.

"Os sub-19 são o futuro do F. C. Porto? Acho que sim. Naturalmente que não vou pensar que o F. C. Porto vai ter uma equipa formada por estes 11 ou 14 ou 17 jogadores, mas que tem vários que brevemente vão estar na primeira equipa, isso não tenho dúvidas. Aliás, ainda ontem [segunda-feira] tive uma conversa, de preparação para a nova época, com o Sérgio Conceição, que está atento a tudo aquilo que se passa no clube. Portanto, há nesta equipa quem vá fazer a pré-época com a equipa A", começou por dizer.

No que diz respeito à equipa principal, o presidente do F. C. Porto desvalorizou a contestação dos adeptos a Sérgio Conceição, no final do encontro com o Rio Ave, em Vila do Conde, que terminou empatado (2-2).

"O Sérgio Conceição fala com os adeptos sempre que quiser, não tem qualquer problema. Nem se alterou a forma de estar, nem de trabalhar, nem de viver intensamente o clube. Isso faz parte do futebol, são coisas que passam naquele momento. No dia a seguir, isso já não existe", concluiu.