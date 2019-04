Portimonense explica corte do relvado na receção ao F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Portimonense esclareceu, esta segunda-feira, que o corte artístico do relvado do Estádio Municipal de Portimão na receção ao F. C. Porto foi da total responsabilidade do clube.

Num comunicado emitido esta segunda-feira, o clube de Portimão garantiu que a ideia foi do clube para "surpreender" os adeptos.

"A opção pelo corte artístico do relvado do Portimão Estádio foi da sua total responsabilidade. A empresa de relvados "RED RELVADOS ALGARVE" não tem qualquer responsabilidade no corte uma vez que o mesmo foi solicitado como cliente pela SAD do Portimonense a fim de surpreender os adeptos presentes no estádio e ao mesmo tempo promover o espectáculo", pode ler-se.

Na mesma nota, o Portimonense esclareceu ainda que a Liga não gostou e criticou tal medida, mas que respeitou a chamada da atenção do organismo.

"Recebemos igualmente duas críticas que respeitamos e levamos em consideração. A primeira veio da Liga Portugal em relação ao corte por não estarem explícitas as linhas horizontais que facilitariam o trabalho dos árbitros assistentes nos foras de jogo. Esta crítica sim é muito válida. Veio de um organismo competente e com profissionais sérios pelo que nos comprometemos a melhorar mais e melhor o relvado em prol do espectáculo, respeitando os profissionais, mas deixando claro que o corte artístico não é proibido, embora não seja recomendado o que pode levar a multas conforme avaliação da Liga. Tudo feito sobre o regulamento das competições".

Recorde-se que o Portimonense foi condenado pelo Conselho de Disciplina da FPF ao pagamento de uma multa no valor de 765 euros devido ao corte do relvado.