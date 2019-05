Portimonense fez tremer a Luz mas Benfica acabou a golear

Hoje às 21:33 Facebook

O Benfica venceu (5-1) este sábado o Portimonense na 32.ª jornada da Liga, num jogo em que esteve a perder mas acabou por dar mais um passo rumo ao objetivo de reconquistar o título nacional.

O Portimonense tinha sido a última equipa a vencer o Benfica no campeonato, em Portimão, e este sábado voltou a assustar as águias. Bruno Tabata inaugurou o marcador, aos 53 minutos, mas o Benfica deu a volta com "bis" de Rafa (62 e 66) e Seferovic (84 e 88), tendo Jonas finalizado a goleada, aos 90+2, fazendo o 5-1 final.

Com este triunfo, o Benfica garante desde já que vai manter a liderança isolada no final da jornada, tendo aumentado para cinco pontos a vantagem sobre o segundo classificado, o F. C. Porto, que recebe esta noite o Desportivo de Aves.

Acusando em demasia a obrigação de ganhar para manter o F. C. Porto à distância, o Benfica entrou nervoso, demasiado ansioso e muitos furos abaixo do futebol de qualidade que já demonstrou esta época com Bruno Lage no comando.

Aos nove minutos, Seferovic teve oportunidade de escrever uma história diferente para a primeira parte, mas, isolado por João Félix, no limite do fora de jogo, o avançado suíço foi demasiado perdulário e a tentativa de chapéu acabou nas mãos de Ricardo Ferreira.

Logo de seguida foi a vez de o Portimonense, pela primeira vez, pôr a defesa encarnada em sentido. Depois de um lance de hesitação e muita cerimónia dos jogadores encarnados, Dener atirou por cima, livre de marcação na grande área.

Foi a primeira ameaça dos algarvios, que, ao minuto 22, e já com as bancadas da Luz impacientes pelo jogo aos solavancos das águias, dispuseram de novo oportunidade para inaugurar o marcador. Depois de uma perda de bola de Florentino na linha final, Paulinho assistiu Dener, mas o médio voltou a errar o alvo, atirando desajeitado ao lado da baliza benfiquista.

Despertado pelos lances de perigo junto da sua baliza, o Benfica reagiu aos 26 minutos, num remate de João Félix, e pouco depois foi Pizzi a testar os reflexos de Ricardo Ferreira, no melhor momento do Benfica até então.

Contudo, a fechar a primeira parte, voltou a ser o Portimonense a estar perto do primeiro golo, com Bruno Tabata a perder o duelo no frente a frente com Vlachodimos, que segurou o empate a zero antes do apito para o intervalo.

O segundo tempo começou como acabou o primeiro, com o Portimonense em cima do Benfica e perto de inaugurar o marcador na Luz. Num cabeceamento após a marcação de um livre, Pedro Sá deu o primeiro aviso da etapa complementar e, no minuto seguinte, aos 53, Tabata vingou-se da defesa de Vlachodimos no final da primeira parte. Completamente solto na área "encarnada", o avançado contornou o guarda-redes e atirou para o 1-0, deixando o Estádio da Luz em choque.

O Benfica parecia ainda mais atordoado, sem saber como reagir e o golo do empate que os benfiquistas ansiavam acabou por cair do céu e muito graças a uma defesa do Portimonense a dormir na forma. O lance começou num mau alívio da defesa algarvia, Lucas deixou-se antecipar por Rafa e o avançado picou por cima de Ricardo Ferreira, fazendo o 1-1.

A Luz acordou com o golo do empate e, aos 66, Rafa deixou as bancadas em delírio com a cambalhota no marcador. Ricardo Ferreira saiu em falso para tirar ângulo de remate a Seferovic, o suíço assistiu Grimaldo no miolo da grande área e um ressalto acabou por colocar a bola nos pés de Rafa, que atirou a contar para o seu segundo da tarde.

Se houve quem pensasse que era o fim dos calafrios na Luz, o Portimonense - e o nervosismo das águias - depressa desfez essa ilusão. Por mais do que uma vez, os algarvios estiveram perto do golo e o descanso para a equipa de Lage só chegou ao minuto 84, com Seferovic a fazer o 3-1 para o Benfica. Assistido por Pizzi, depois de uma recuperação de bola na direita, o avançado "matou" no peito e, de primeira, atirou para o 3-1, sem hipótese para Ricardo Ferreira.

Pela primeira vez no encontro, o Portimonense baixou os braços e o Benfica aproveitou para golear: aos 88 minutos, Seferovic fez o 4-1, imitou Rafa e bisou no encontro, reforçando o estatuto de melhor marcador da liga portuguesa, com 21 golos. A fechar as contas, Jonas, já para lá dos 90, fez o 5-1 e iniciou a festa na Luz, depois de uma tarde de muito nervosismo da equipa de Bruno Lage.