Guedes herói dá Liga das Nações a Portugal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal venceu, este domingo, a Holanda no Estádio do Dragão e conquistou a primeira Liga das Nações. Gonçalo Guedes foi o autor do golo que valeu o título a Portugal.

Após a chegada de Cristiano Ronaldo à seleção, Portugal conseguiu chegar a três finais. Antes, o melhor que a equipa das quinas tinha conseguido foram três meias-finais em grandes competições. Apesar de os números de CR7 já não enganarem ninguém, o craque português nunca conseguiu marcar nas grandes decisões. Este domingo, jogou os 90 minutos mas voltou a não marcar e o herói foi outro: Gonçalo Guedes.

Com três alterações em relação ao onze que defrontou a Suíça - Gonçalo Guedes, Danilo e Fonte renderam João Félix, Rúben Neves e Pepe - e com as bancadas cheias - nem a família de Ronaldo faltou -, Portugal venceu a Holanda no Estádio do Dragão e manteve o bom registo frente à laranja mecânica. Em fases finais, a seleção das quinas tinha vencido os três jogos a eliminar e, este domingo, ficou com a primeira Liga das Nações.

O primeiro sinal de perigo surgiu aos 31 minutos. Após um cruzamento da esquerda, Cristiano Ronaldo cabeceou ao lado e, pouco depois, foi a vez de Bruno Fernandes rematar por cima da barra. O domínio português continuou na segunda metade, ainda que a Holanda tenha assustado aos 52 minutos, por Wjnaldum​, que surgiu isolado na cara de Patrício​​​​​​. A equipa de Fernando Santos foi melhor taticamente e o golo acabou por chegar aos 60 minutos.

Gonçalo Guedes recebeu na entrada da área um passe de Bernardo Silva, na esquerda, e atirou forte junto ao poste. Cillessen ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o golo que daria o titulo a Portugal.

Golo feito, explosão de alegria no Dragão num jogo histórico para a equipa das quinas e para Rui Patrício, que ultrapassou Vítor Baía e se tornou o guarda-redes mais internacional da história da seleção. Portugal mandou em casa e Cristiano Ronaldo levantou a Taça. Amanhã é feriado.