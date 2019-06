Portugal conquista prata em ginástica acrobática nos Jogos Europeus

JN Hoje às 15:46 Facebook

Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram, este domingo, a medalha de prata nos II Jogos Europeus, em Minsk​​​​​​, na Bielorrússia.

O trio português conquistou a terceira medalha na competição depois do segundo lugar no exercício dinâmico e do bronze na prova de equilíbrio.

O trio português obteve a pontuação total de 29.110 pontos, fruto de uma exibição sem penalizações, nota artística de 8.700, dificuldade de exercício de 3.110 e a execução valeu-lhes 17.300 pontos.

A prova foi ganha pela Bélgica com 29.960 pontos, tendo a anfitriã Bielorrússia fechado o pódio com 29.060 pontos, repetindo a distribuição de medalhas na prova de exercício dinâmico.