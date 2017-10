Portugal é campeão europeu de surf

Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção nacional de surf sagrou-se, este domingo, campeão europeu de surf, na Noruega, ao conquistar o Eurosurf 2017.

A seleção nacional realizou uma das melhores prestações de sempre em competições internacionais, somando ao troféu coletivo os títulos individuais de quatro das cinco categorias em disputa. Daniel Fonseca no bodyboard open; Teresa Padrela no bodyboard feminino; Carol Henrique no surf feminino; e João Dantas no longboard juntam ao troféu de equipa a medalha de ouro na respetiva categoria.

Portugal entrou no último dia da competição com uma vantagem considerável para os principais rivais. A primeira medalha de ouro para Portugal seria obtida por Teresa Padrela. A jovem esperança portuguesa, ainda com idade júnior, não cedeu à pressão e realizou a sua melhor prestação na competição, relegando a experiente irlandesa Ashleigh Smith para o segundo ponto. Com apenas 16 anos, Teresa Padrela atinge o título de campeã europeia de bodyboard.

Portugal dominou a competição do primeiro ao último dia, terminando a prova com uma clara vantagem para o segundo classificado. Um título que desde 2011 teimava em fugir.