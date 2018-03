Portugal perde frente à Holanda

JN Hoje às 21:28 Facebook

Portugal perdeu (3-0), esta segunda-feira frente à Holanda, num jogo de preparação para o Mundial 2018.

Com nove alterações no onze face ao jogo com o Egipto - Só Cristiano Ronaldo e Rolando se mantiveram na equipa inicial - Portugal entrou bem no jogo mas seria a seleção holandesa a chegar à vantagem. Aos 11 minutos, num lance que começou em Propper, a bola passou por Depay, Van de Beek rematou de forma defeituosa mas no seguimento da jogada, Depay, na zona do ponta de lança, rematou colocado e bateu Anthony Lopes.

Babel, aos 32 minutos, aproveitu um bom cruzamento de De Ligt e a passividade da defsa lusa e ampliou a vantagem para a equipa holandesa e Van Dijk, já nos descontos, fez o 3-0.

Aos 50 minutos, Quaresma, de trivela, esteve perto de marcar no encontro e reduzir a vantagem holandesa mas valeu a atenção de Cillessen, que defendeu o remate do extremo luso. Pouco depois, a seleção nacional ficou reduzida a dez jogadores. João Cancelo viu o segundo cartão amarelo e foi expulso do encontro.

A Seleção Nacional vai disputar mais três jogos de preparação: a 28 de maio, frente à Tunísia (Braga), no dia 2 de junho, com a Bélgica, em solo belga, e a 7 de junho, diante da Argélia, em Portugal.