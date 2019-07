Portugal vence a Itália nos penáltis e está nas meias-finais do Mundial

Hoje às 23:14 Facebook

A seleção portuguesa de hóquei em patins qualificou-se, esta quinta-feira, para as meias-finais do Mundial da modalidade, ao vencer a congénere da Itália, por 7-5, no desempate por penáltis, em jogo dos quartos de final da competição que decorre em Barcelona, Espanha.

Portugal entrou mal e aos 6 minutos já perdida por 2-0, com golos de Ambrosio e Verona. Aos poucos, a equipa das quinas reagiu, primeiro com um golo de Jorge Silva e perto do intervalo, num penálti marcado por Gonçalo Alves.

Mas o recomeço trouxe novamente problemas à seleção portuguesa, com a Itália a voltar ao domínio do marcador, com golos de Cocco e Malasoli.

Assistiu-se depois a nova reação lusitana, com João Rodrigues a reduzir para 4-3 e logo de seguida Hélder Nunes, num bom remate de longe, empatou o jogo a quatro golos, forçando o prolongamento.

No início do tempo extra, a Itália voltou a adiantar-se, com um golo de Ambrosio. Mas, mais uma vez, Portugal reagiu e já na segunda parte do prolongamento Gonçalo Alves fez o 5-5.

Com tudo em aberto, a igualdade subsistiu, obrigando ao desempate, por penáltis. Nesse particular, Portugal foi mais forte, marcando por João Rodrigues e Hélder Nunes, enquanto os transalpinos ficaram em branco, daí surgindo o triunfo lusitano, por 7-5.

Portugal vai jogar nas meias-finais com a Espanha, que também esta quinta-feira afastou a Colômbia, com um triunfo expressivo, por 9-0.

Nos restantes jogos do dia, a Argentina bateu Angola por 6-0 e vai defrontar a França nas meias-finais, dado que a equipa gaulesa venceu o Chile, por 5-4.

As meias-finais disputam-se esta sexta-feira.