Portugal vence Andorra com golos de Cristiano Ronaldo e André Silva

Portugal venceu, este sábado, a Andorra no jogo de qualificação para a fase de grupos do Mundial 2018. Cristiano Ronaldo e André Silva foram os autores dos golos lusos.

Sem Cristiano Ronaldo - o avançado começou a partia no banco de suplentes - Portugal entrou melhor e teve as melhores oportunidades, apesar de ter tido grandes dificuldades na primeira parte. Quaresma, aos 26 minutos, teve a melhor oportunidade da primeira parte mas rematou ao lado. Pouco depois, voltou a ameaçar a baliza andorrana mas valeu a atenção do guardião.

Perto do intervalo, foi a vez de André Silva tentar a sorte. O jogador da equipa das quinas tentou aproveitar um erro defensivo de Ildefons Lima mas rematou por cima.

Na segunda parte, Fernando Santos lançou Cristiano Ronaldo na partida e seria mesmo CR7 a inaugurar o marcador, aos 64 minutos, após um cruzamento de João Mário. Aos 74 minutos, Bernardo Silva esteve muito perto de ampliar o marcador mas seria André Silva o autor do segundo golo da noite, após uma assistência de Danilo Pereira.

No outro jogo do grupo B, a Suíça venceu a Hungria por 5-2. O último jogo do grupo, entre Portugal e Suíça e que define quem terá acesso direto ao Mundial 2018, está marcado para terça-feira, às 19.45 horas.