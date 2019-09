Portugal vence Lituânia com "póquer" de Cristiano Ronaldo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:15, atualizado às 22:00 Facebook

Portugal venceu (5-1), esta terça-feira, a Lituânia em Vilnius em jogo de qualificação para o Euro 2020. Cristiano Ronaldo marcou quatro golos da equipa portuguesa, com William Carvalho a fechar a contagem já nos descontos.

Com três alterações no onze - João Félix, Rúben Neves e João Cancelo alinharam de início -, a equipa portuguesa entrou melhor no jogo e inaugurou o marcador logo aos sete minutos. Depois de uma mão na bola Palionis, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor de Portugal. Na conversão do castigo máximo, Cristiano Ronaldo não perdoou e fez o 1-0 para Portugal.

Pouco depois, Andriuskevicius, na sequência de um pontapé de canto, ganhou a João Félix nas alturas e fez o empate.

Na segunda parte, outra vez Ronaldo... vezes três. O capitão da seleção marcou o golo que deu nova vantagem a Portugal num lance bastante caricato, com o guarda-redes da Lituânia a ficar muito mal na fotografia. O camisola sete rematou à entrada da área, o guarda-redes Setkus tocou na bola, mas esta saltou, bateu no corpo do guardião e encaminhou-se lentamente para o fundo das redes. Um golo a meias, que a UEFA atribuiu a CR7.

Aos minutos 65 e 76, Cristiano Ronaldo aproveitou duas assistências de Bernardo Silva, fazendo o póquer pela equipa das quinas. O capitão da seleção nacional soma 93 golos em 160 internacionalizações e, a nível de todas as seleções mundiais, só fica atrás do iraniano Ali Daei, recordista com 109 golos.

Perto do fim, William Carvalho selou o resultado. Na sequência de um pontapé de canto, o médio aproveitou um ressalto na área e rematou para o 5-1.