Portugal vence Suíça e está no Mundial 2018

Portugal venceu (2-0), esta terça-feira no Estádio da Luz, a Suíça no último jogo de apuramento para o Mundial 2018. Um autogolo de Djourou e um golo de André Silva selaram a vitória lusa.

Com cinco alterações em relação ao onze que jogou frente a Andorra - Cédric, José Fonte, William Carvalho, Moutinho e Cristiano Ronaldo entraram nos lugares de Nélson Semedo, Neto, Danilo Pereira, Gelson e Quaresma -, Portugal teve a melhor oportunidade da primeira parte aos 36 minutos, por Bernardo Silva, após uma assistência de João Moutinho. No entanto, valeu a atenção do guardião suíço, que negou o golo ao português.

Numa primeira parte equilibrada e sem grandes oportunidades de golo, o tento da seleção nacional surgiu aos 42 minutos, num autogolo de Djourou. Após um cruzamento tenso de Eliseu, Sommer, João Mário e Djourou disputaram o lance e a bola acabou por bater no central suíço e entrar na baliza.

Na segunda parte, Portugal entrou melhor e esteve perto de ampliar a vantagem. Cristiano Ronaldo aproveitou um erro da defesa helvética mas o remate saiu por cima. Seria André Silva, aos 57 minutos, a ampliar o marcador, num grande lance da seleção lusa e uma boa assistência de Bernardo Silva.

Seferovic, aos 67 minutos, ainda tentou a sorte mas o remate saiu ao lado e Cristiano Ronaldo, pouco depois e isolado na cara de Sommer, tentou o drible mas não conseguiu passar pelo guarda-redes suíço.

Com esta vitória, Portugal garantiu o apuramento direto ao Mundial 2018, na Rússia. Já a Suíça, terá de ir ao play-off.